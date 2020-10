Cartelle esattoriali, niente proroga: chi paga dal 16 ottobre (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ultimi giorni prima della ripresa dell’attività di accertamento e riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il 15 ottobre scade la sospensione voluta dal governo per dare una boccata d’ossigeno ai contribuenti in difficoltà a causa del coronavirus. Secondo i numeri ufficiali, illustrati dal direttore della struttura, Ernesto Maria Ruffini, a ‘pagare’ di più saranno i cittadini, perché dei 18 milioni di soggetti iscritti a ruolo ”15 milioni sono persone non titolari d’impresa, cittadini che hanno delle Cartelle per multe o cose simili, e circa 3 milioni sono imprese”. ”E’ chiaro che la ripresa non sarà immediata, per cui dal 15 ottobre non avremo le cassette postali piene”, assicura Ruffini. ”Sarà una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ultimi giorni prima della ripresa dell’attività di accertamento e riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il 15scade la sospensione voluta dal governo per dare una boccata d’ossigeno ai contribuenti in difficoltà a causa del coronavirus. Secondo i numeri ufficiali, illustrati dal direttore della struttura, Ernesto Maria Ruffini, a ‘re’ di più saranno i cittadini, perché dei 18 milioni di soggetti iscritti a ruolo ”15 milioni sono persone non titolari d’impresa, cittadini che hanno delleper multe o cose simili, e circa 3 milioni sono imprese”. ”E’ chiaro che la ripresa non sarà immediata, per cui dal 15non avremo le cassette postali piene”, assicura Ruffini. ”Sarà una ...

