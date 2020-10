Calciomercato Juventus, intesa per Haaland? Arriva la decisione (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un rendimento straordinario nel 2020, con 27 gol in 27 partite, per Erling Haaland che, ieri sera, ha gonfiato la rete per tre volte realizzando anche la sua prima tripletta con la nazionale norvegese. Un giocatore cosi devastante, non poteva non suscitare l’attenzione dei top club europei (Juventus compresa) e far finire l’attaccante al centro del Calciomercato europeo. Addirittura, fino a non troppo tempo fa, l’agente Mino Raiola avrebbe confermato una trattativa con i bianconeri che avrebbero voluto acquistarlo per poi spedirlo nella Juventus B in serie C. Da quel momento sono cambiate tante dinamiche e, sicuramente, le gesta di Haaland non stanno passando inosservate alla società torinese, che, forse, si starà mangiando le mani per non averlo acquistato subito. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un rendimento straordinario nel 2020, con 27 gol in 27 partite, per Erlingche, ieri sera, ha gonfiato la rete per tre volte realizzando anche la sua prima tripletta con la nazionale norvegese. Un giocatore cosi devastante, non poteva non suscitare l’attenzione dei top club europei (compresa) e far finire l’attaccante al centro deleuropeo. Addirittura, fino a non troppo tempo fa, l’agente Mino Raiola avrebbe confermato una trattativa con i bianconeri che avrebbero voluto acquistarlo per poi spedirlo nellaB in serie C. Da quel momento sono cambiate tante dinamiche e, sicuramente, le gesta dinon stanno passando inosservate alla società torinese, che, forse, si starà mangiando le mani per non averlo acquistato subito. LEGGI ...

