Calciomercato Juventus, doppio colpo: Chelsea nel mirino (Di lunedì 12 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – doppio colpo di mercato: nel mirino della Juventus spunta ancora una volta il Chelsea? Londra sembra essere una città davvero ricca di tentazioni in entrata per Fabio Paratici e soci: nelle scorse ore infatti si stanno intensificando i rumors legati ad un possibile approdo a gennaio di Mesut Ozil alla Juve, con l’Arsenal che avrebbe ormai deciso di scaricare il fantasista tedesco. I bianconeri dunque guardano all’Inghilterra e ancora una volta alla capitale britannica, con i Blues meta dei desideri per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. I retroscena contenuti nelle ultime notizie non si fermano e il Calciomercato regala l’ennesima storia da consegnare agli annali. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) NEWSdi mercato: neldellaspunta ancora una volta il? Londra sembra essere una città davvero ricca di tentazioni in entrata per Fabio Paratici e soci: nelle scorse ore infatti si stanno intensificando i rumors legati ad un possibile approdo a gennaio di Mesut Ozil alla Juve, con l’Arsenal che avrebbe ormai deciso di scaricare il fantasista tedesco. I bianconeri dunque guardano all’Inghilterra e ancora una volta alla capitale britannica, con i Blues meta dei desideri per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. I retroscena contenuti nelle ultime notizie non si fermano e ilregala l’ennesima storia da consegnare agli annali. LEGGI ANCHE: ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Emerson Palmieri, assist alla Juventus? 'Al Chelsea non sta andando come vorrei' - calciomercatoit : ??#Boniek avverte #Milik: 'Così è difficile che vada agli #Europei...' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus – Ci siamo, incontro decisivo: può arrivare la firma! Juvenews.eu Campania, terra in cui il calcio è pane quotidiano

Foggia e Juve Stabia per capire che si tratta di un girone davvero di alto livello. Se poi a ciò ci aggiungiamo il fatto che sarà un girone con diversi derby, il girone C della terza serie ...

CM.com – Mykolenko è il terzino sinistro per il Milan: lo consiglia Shevchenko

Vitaliy Mykolenko è un terzino sinistro classe 1999 in forza alla Dinamo Kiev, che i tifosi rossoneri potranno vedere all’opera la prossima settimana contro la Juventus. Il difensore è stato a lungo o ...

Foggia e Juve Stabia per capire che si tratta di un girone davvero di alto livello. Se poi a ciò ci aggiungiamo il fatto che sarà un girone con diversi derby, il girone C della terza serie ...Vitaliy Mykolenko è un terzino sinistro classe 1999 in forza alla Dinamo Kiev, che i tifosi rossoneri potranno vedere all’opera la prossima settimana contro la Juventus. Il difensore è stato a lungo o ...