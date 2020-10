Calcio, l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio dà ragione agli azzurri: Juve-Napoli, rispettato il protocollo (Di lunedì 12 ottobre 2020) “È questione di competenze: se c’è un protocollo e se nello stesso è scritto che è fatto salvo il provvedimento dell’autorità locale e statale, credo che il Napoli non abbia sbagliato nulla. Se l’Asl è intervenuta sostenendo che ci sia stata una necessità di evitare una pandemia, allora non si gioca, stop”. È l’opinione dell’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a proposito del caso Juve-Napoli. “Ventura? La prima richiesta la feci a Capello per diventare ct, sembrava che andasse in porto, poi prese altre strade. Avevo 4 milioni da dare, 2 dalla Puma e 2 dalla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 ottobre 2020) “È questione di competenze: se c’è une se nello stesso è scritto che è fatto salvo il provvedimento dell’autorità locale e statale, credo che ilnon abbia sbato nulla. Se l’Asl è intervenuta sostenendo che ci sia stata una necessità di evitare una pandemia, allora non si gioca, stop”. È l’opinione dell’ex, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a proposito del caso. “Ventura? La prima richiesta la feci a Capello per diventare ct, sembrava che andasse in porto, poi prese altre strade. Avevo 4 milioni da dare, 2 dalla Puma e 2 dalla ...

sportli26181512 : Joan Romàn, ex attaccante di City e Barça, cambia nome in Goku di Dragon Ball: Da oggi non chiamatemi più Joan. L’e… - sportli26181512 : Lazio, senti Filippini: “Sei da scudetto! Cellino? Fa scelte pazze..”: Lazio, senti Filippini: “Sei da scudetto! Ce… - it_mainsport : RT @it_mainsport: L'ex attaccante di #juventus e #Roma e attuale numero uno del #calcio polacco, #Zbigniew #Boniek, ha commentato l’esito… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mauro snobba il Napoli: “Juve, Inter e Atalanta per lo Scudetto”: Mauro… - salvione : Anversa, 4 casi Covid-19: positivo anche l’ex Lazio Lukaku -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio l’ex Corato: Corato Calcio, pari e rimorsi a Bisceglie. Gol Cotello ma Pignataro sbaglia un rigore CoratoLive