Calabria, cane caduto in dirupo a Cosoleto: le FOTO del recupero fatto dai Vigili del Fuoco (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella mattinata i Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria hanno tratto in salvo un cane disperso nella contrada Celeste del comune di Cosoleto. Il cane era caduto per oltre 100 metri in un dirupo con pareti quasi verticali e presenza di folta vegetazione. Le operazioni di ricerca e soprattutto quelle di recupero sono state rese complicate dall'orografia del terreno e dalla vegetazione. Dopo un intenso lavoro i Vigili del nucleo SAF in collaborazione con i colleghi del distaccamento di Palmi sono riusciti a portate a termine il recupero del segugio che, sebbene provato, è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.

