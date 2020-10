Bus stipati, in Emilia-Romagna i sindacati: “Ridurre subito capienza mezzi” (Di lunedì 12 ottobre 2020) BOLOGNA – La Regione Emilia-Romagna deve riformulare l’ordinanza sul Trasporto pubblico locale (Tpl) “introducendo provvedimenti volti a contenere un rischio” dovuto all’aumentare dei contagi da Covid “che si può ripercuotere sul sistema della mobilità regionale con gravi ricadute sanitarie ed economiche. Considerato che la prevenzione del contagio rappresenta attualmente l’unico strumento utile per limitare la diffusione del virus, è necessario che si adottino anche nel Trasporto pubblico le necessarie misure per il contenimento della contagiosità da Covid-19”. E’ la richiesta che è stata spedita dai sindacati dei lavoratori del trasporto al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e all’assessore ai Trasporti Andrea Corsini. Leggi su dire (Di lunedì 12 ottobre 2020) BOLOGNA – La Regione Emilia-Romagna deve riformulare l’ordinanza sul Trasporto pubblico locale (Tpl) “introducendo provvedimenti volti a contenere un rischio” dovuto all’aumentare dei contagi da Covid “che si può ripercuotere sul sistema della mobilità regionale con gravi ricadute sanitarie ed economiche. Considerato che la prevenzione del contagio rappresenta attualmente l’unico strumento utile per limitare la diffusione del virus, è necessario che si adottino anche nel Trasporto pubblico le necessarie misure per il contenimento della contagiosità da Covid-19”. E’ la richiesta che è stata spedita dai sindacati dei lavoratori del trasporto al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e all’assessore ai Trasporti Andrea Corsini.

