Brexit | senza accordo a Consiglio Ue negoziati per “mini deal”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Trovare, nonostante le attuali divergenze, unsui rapporti commerciali con il Regno Unito. Altrimenti mediare esplorando altre strade. Questo l’obiettivo dei leader Ue in vista deleuropeo del 15 e 16 ottobre. Come affermato dal presidente deleuropeo Charles Michel in vista della scadenza di giovedì prossimo “per avere unservono passi significativi da parte dei nostri amici britannici nei prossimi giorni. Non è solo una questione irlandese. È europea”. Con lo stallo deie l’avvio della procedura legale da parte della Commissione Ue, la prospettiva di raggiungere entro il 15 ottobre uncommerciale con la Gran Bretagna da attivare alla fine del periodo di transizione, ...