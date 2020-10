Brescia | dopo l’aborto la sepoltura forzata | “Hanno dato il nome ‘Celeste’ al mio feto”

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020)l’aborto lala denuncia di una donna a Roma si allarga il caso dei feti sepolti con i dati della madre e la data dell’aborto anche senza l’assenso della madre. Auna donna ha scoperto unacon il suo coge il‘Celeste’: “Hannounal feto contro la mia volontà. Non è decoroso e non è rispettoso”. Al cimitero Vantiniano dic’è una sezione dove sono sepolti i bambini mai nati. Un “cimitero degli Angeli” istituito qui come in altri comuni italiani, che sarebbe al centro di una pratica odiosa: il seppellimento dei feti con ...