Brasile, migliaia di persone all'inaugurazione di un grande magazzino. Le immagini del mega-assembramento che stanno facendo discutere

Il coronavirus non ha fermato migliaia di persone che per l'inaugurazione di un nuovo punto vendita a Belem, capitale dello Stato del Parà, in Brasile, si sono accalcate davanti al locale di un grande magazzino. Le immagini hanno fatto scalpore nel Paese più colpito dalla pandemia di Covid-19 nel Sud America. Ieri, infatti, i morti hanno superato quota 150mila. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Brasilia, secondo cui dall'inizio della pandemia 150.198 persone sono morte a causa del Covid 19, mentre i casi sono oltre cinque milioni. Il Brasile è al secondo posto per numero di morti dopo gli Stati Uniti, mentre il terzo per numero di contagi dopo Stati Uniti e India.

