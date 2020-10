Boris Johnson crea tre livelli di restrizioni | Liverpool nel lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Londra. Il governo britannico ha adottato dellelocali nelle zone più colpite dal Covid. Il premieroggi ha presentato in Parlamento un sistema a treche prevede diverse misure a seconda del numero dei contagi. L’esecutivo per ora ha scongiurato un nuovo, che domenica era stato proposto dal consulente del governo Peter Horby. Secondola chiusura nazionale sarebbe stata una misura eccessiva che avrebbe avuto degli effetti devastanti sull’economia e sulla scuola.Downing Street ha preferito intervenire nelle zone più a rischio nel Nord dell’Inghilterra. Nella città di, l’epicentro del contagio in Gran Bretagna e la terza città europea per numero di casi, sono ...