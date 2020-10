Bonus sanificazioni 2020: importo, requisiti e come si ottiene (Di lunedì 12 ottobre 2020) Abbiamo già parlato recentemente di Bonus sanificazioni, ma vogliamo qui riconsiderare l’argomento, in vista delle significative novità in arrivo dal giorno 20 luglio 2020. Infatti, a partire da quella data l’interessato che ha sostenuto i costi di sanificazione dei luoghi di lavoro, potrà avvalersi in concreto del credito d’imposta previsto. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla legittimità dei controlli, da parte del fisco, sul giroconto, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Bonus sanificazioni: come richiederlo? come appena accennato, dalla seconda metà di luglio sarà possibile rendere noti all’Agenzia delle Entrate i costi sostenuti per la ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 12 ottobre 2020) Abbiamo già parlato recentemente di, ma vogliamo qui riconsiderare l’argomento, in vista delle significative novità in arrivo dal giorno 20 luglio. Infatti, a partire da quella data l’interessato che ha sostenuto i costi di sanificazione dei luoghi di lavoro, potrà avvalersi in concreto del credito d’imposta previsto. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla legittimità dei controlli, da parte del fisco, sul giroconto, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google Newsrichiederlo?appena accennato, dalla seconda metà di luglio sarà possibile rendere noti all’Agenzia delle Entrate i costi sostenuti per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus sanificazioni Bonus sanificazione e acquisto DPI: come calcolarlo e utilizzarlo Ipsoa Dalle eco-semplificazioni ai pagamenti digitali, sul filo di lana il via libera al decreto Agosto

Con il DL Agosto il superbonus diventa più facile, precisti interventi sulle energie rinnovabili, un bonus mobilità e misure per le zone colpite dal terremoto.

per gli "stolti" significa che se avevi speso 10000 euro e credevi ti rimborsassero 6 mila euro.... te ne danno 1500.... ecc

CERTAMENTE, come hanno rimborsato a tutti gli aventi diritto TUTTI quindi senza click day quelli che si erano fidati a comprare la bicicletta elettrica ed il monopattino. Bonus bi ...

