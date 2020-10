Bonomi “Non fermare la locomotiva della manifattura” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Siamo tornati al Pil pro capite di 26 anni fa, numeri da guerra. Tuttavia c’è un rimbalzo, quello dell’industria manifatturiera. Siamo una locomotiva che non va fermata”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento all’assemblea annuale di Assolombarda all’aeroporto di Linate. sat/mrv/red Bonomi “Non fermare la locomotiva della manifattura” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Siamo tornati al Pil pro capite di 26 anni fa, numeri da guerra. Tuttavia c’è un rimbalzo, quello dell’industria manifatturiera. Siamo unache non va fermata”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo, nel corso del suo intervento all’assemblea annuale di Assolombarda all’aeroporto di Linate. sat/mrv/red“Nonlamanifattura” su Il CorriereCittà.

CorriereCitta : Bonomi “Non fermare la locomotiva della manifattura” - LuciaLaVita1 : RT @solosumisura: ma Bonomi invece di star sempre a chiedere soldi perchè non predispone un accordo con le aziende per scaglionare i turni… - Michele_263 : @Agenzia_Ansa Questo Bonomi di buono non ha proprio un cazzo, questo pensa solo ai suoi affari,ha un appetito anzi… - DiabolMark : RT @solosumisura: ma Bonomi invece di star sempre a chiedere soldi perchè non predispone un accordo con le aziende per scaglionare i turni… - gjscco : RT @solosumisura: ma Bonomi invece di star sempre a chiedere soldi perchè non predispone un accordo con le aziende per scaglionare i turni… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi “Non Fase 3: Bonomi, 'servono riforme per tornare a crescere' Affaritaliani.it