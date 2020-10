Bonomi, Confindustria e l’altra superpoltrona da 107mila euro di soldi pubblici (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una volta si sarebbe gridato al conflitto d’interessi. Ma dato che al governo ci sono i giallorossi, e dato che le persone sono impegnate a fronteggiare una pandemia, queste cose passano un po’ in sordina. Venerdì 2 ottobre, infatti, i soci di Fiera Milano spa hanno confermato Carlo Bonomi alla presidenza della società. Peccato, però, che Bonomi sia anche presidente di Confindustria. Non era mai successo prima che il numero uno di Confindustria, l’alfiere dell’imprenditoria privata, accettasse un incarico, e il relativo compenso di 107 mila euro l’anno, da un’azienda a controllo pubblico. A raccontare il tutto nei dettagli è Vittorio Malagutti su L’Espresso: “Fiera Milano, infatti, fa capo all’omonima fondazione, che a sua ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una volta si sarebbe gridato al conflitto d’interessi. Ma dato che al governo ci sono i giallorossi, e dato che le persone sono impegnate a fronteggiare una pandemia, queste cose passano un po’ in sordina. Venerdì 2 ottobre, infatti, i soci di Fiera Milano spa hanno confermato Carloalla presidenza della società. Peccato, però, chesia anche presidente di. Non era mai successo prima che il numero uno di, l’alfiere dell’imprenditoria privata, accettasse un incarico, e il relativo compenso di 107 milal’anno, da un’azienda a controllo pubblico. A raccontare il tutto nei dettagli è Vittorio Malagutti su L’Espresso: “Fiera Milano, infatti, fa capo all’omonima fondazione, che a sua ...

espressonline : Clamoroso conflitto d’interessi per il capo di Confidustria: soldi da un'azienda pubblica. Di @VMalagutti - infoitinterno : Confindustria, Bonomi soffia sul fuoco dello scontro sui contratti - infoitinterno : Contratti, Bonomi (Confindustria): «Non è il momento degli scioperi» - gjscco : RT @claudio301065: Una volta i personaggi come #Bonomi li chiamavano mazze da scopa o maggiordomi del padrone oggi hanno inventato #Swiffe… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: #Bonomi ai sindacati: 'Non è il momento degli scioperi'. Il presidente di #Confindustria: 'La strada giusta è parlarsi'… -