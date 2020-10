Boniek | “Milik ricordi ciò che il Napoli ha fatto per lui”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Zbigniew, ex giocatore e attuale presidente della Federcalcio polacca, ha parlato così a Radio Uno durante la trasmissione Radio Anch’io sport. Eravamo consapevoli di affrontare una delle migliori nazionali d’Europa, che sa giocare a calcio. Noi abbiamo difeso bene e abbiamo provato qualche contropiede, il pareggio è stato giusto perché non ci sono state grandi occasioni per nessuno. L’Italia ha tante alternative, anche in tribuna. I casi sono in aumento, la situazione non è facile e potrebbe portare a chiudere gli stadi. I playoff potrebbero essere una soluzione ma la decisione spetta al calcio. Purtroppo ci sarà sempre qualcuno scontento. In Polonia abbiamo deciso che sarà possibile anticipare la fine del campionato se avremo giocato più di metà delle partite. Serve intelligenza e buon ...