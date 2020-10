Bonaccini sul ritorno Covid | ' Misure mirate per scongiurare il lockdown'

CarloCalenda : No Paolo, le decisioni sono mie e le prenderò indipendentemente dal PD. Ti faccio però notare che nonostante la lin… - globalistIT : - PillaPaladini : RT @Agenzia_Italia: Pressing di Bonaccini sul Mes: 'Basta rinvii' - Agricolturabio1 : RT @Agenzia_Italia: Pressing di Bonaccini sul Mes: 'Basta rinvii' - ravagliarossana : RT @Agenzia_Italia: Pressing di Bonaccini sul Mes: 'Basta rinvii' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini sul

Il governatore dell'Emilia-Romagna e presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini, intervistato dal quotidiano La Nazione ha dichiarato la strada da seguire per l’emergenza Covid: ”E' i ...Sette giorni di tempo (e due sono già passati) per inviare la pianificazione operativa e il cronoprogramma di ogni singolo intervento per aumentare i posti di terapia intensiva, adeguare i percorsi in ...