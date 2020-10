Bonaccini al governo: confronto con le Regioni. "Misure mirate per evitare altro lockdown" (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'appello alla responsabilità del governatore dell'Emilia-Romagna. "Non possiamo permetterci provvedimenti drastici come quelli dei mesi scorsi" Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'appello alla responsabilità del governatore dell'Emilia-Romagna. "Non possiamo permetterci provvedimenti drastici come quelli dei mesi scorsi"

CarloCalenda : No Paolo, le decisioni sono mie e le prenderò indipendentemente dal PD. Ti faccio però notare che nonostante la lin… - IlContoDeposito : @bladistic Bonaccini è infatti il più critico verso il governo, anche perché scottato dal casino di marzo quando no… - MarcoFinizio74 : RT @CarloCalenda: No Paolo, le decisioni sono mie e le prenderò indipendentemente dal PD. Ti faccio però notare che nonostante la linea opp… - rocco1909 : RT @CarloCalenda: No Paolo, le decisioni sono mie e le prenderò indipendentemente dal PD. Ti faccio però notare che nonostante la linea opp… - Gardella90 : RT @CarloCalenda: No Paolo, le decisioni sono mie e le prenderò indipendentemente dal PD. Ti faccio però notare che nonostante la linea opp… -