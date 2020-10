Bolsonaro su Che Guevara: "Delinquente comunista che ispira emarginati, drogati e feccia" (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Che Guevara Delinquente”. Così il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha parlato del rivoluzionario e guerrigliero argentino-cubano Ernesto ‘Che’ Guevara via Twitter.Accompagnando il suo tweet con una fotografia del militante rivoluzionario dopo l’arresto, Bolsonaro ha scritto: “9 ottobre. È morto in Bolivia il Delinquente comunista ‘Che’ Guevara, la cui eredità ispira solo emarginati, drogati e la feccia di sinistra”.“Con la sua fine - ha proseguito - il comunismo ha perduto forza in America latina, ma è ritornato con il ‘Forum di San Paolo’ (che raggruppa personalità ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Che”. Così il presidente brasiliano Jairha parlato del rivoluzionario e guerrigliero argentino-cubano Ernesto ‘Che’via Twitter.Accompagnando il suo tweet con una fotografia del militante rivoluzionario dopo l’arresto,ha scritto: “9 ottobre. È morto in Bolivia il‘Che’, la cui ereditàsoloe ladi sinistra”.“Con la sua fine - ha proseguito - il comunismo ha perduto forza in America latina, ma è ritornato con il ‘Forum di San Paolo’ (che raggruppa personalità ...

