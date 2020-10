Bolso-nero | le durissime parole del presidente brasiliano su Che Guevara nell’anniversario della morte

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il tweet dinaro su Che“Delinquente comunista che ispira emarginati, drogati e feccia di sinistra“. Così ilJairnaro ha ricordato Ernesto ‘Che’nell’anniversariosua uccisione in un durissimo messaggio via Twitter. Il tweet dinaro è accompagnato da una fotografia del rivoluzionario argentino dopo l’arresto. Ilha scritto: “9 ottobre. È morto in Bolivia il delinquente comunista ‘Che’, la cui eredità ispira solo emarginati, drogati e la feccia di sinistra”. “Con la sua fine – continua – il comunismo ha perduto ...