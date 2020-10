Bologna, infortunio per Skov Olsen: si attende l’esito degli esami (Di lunedì 12 ottobre 2020) infortunio per Skov Olsen uscito in barella dopo un contrasto: ancora non c’è una diagnosi precisa sugli eventuali tempi di recupero. Il Bologna è in ansia per le condizioni di Andreas Skov Olsen, infortunatosi ieri nel corso della sfida di Nations League fra Islanda e Danimarca. L’attaccante rossoblu è rimasto a terra dopo un contrasto a tempo scaduto ed è stato trasportato fuori in barella. Il giocatore è già stato sottoposto accertamenti ma ancora non c’è una diagnosi precisa sull’infortunio e sugli eventuali tempi di recupero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020)peruscito in barella dopo un contrasto: ancora non c’è una diagnosi precisa sugli eventuali tempi di recupero. Ilè in ansia per le condizioni di Andreas, infortunatosi ieri nel corso della sfida di Nations League fra Islanda e Danimarca. L’attaccante rossoblu è rimasto a terra dopo un contrasto a tempo scaduto ed è stato trasportato fuori in barella. Il giocatore è già stato sottoposto accertamenti ma ancora non c’è una diagnosi precisa sull’e sugli eventuali tempi di recupero. Leggi su Calcionews24.com

