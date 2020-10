Bologna, frattura della vertebra per Skov Olsen: salterà il Napoli (Di lunedì 12 ottobre 2020) Bologna-Napoli è in programma il prossimo 8 novembre, ma per quell’occasione Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di Andreas Skov Olsen. L’attaccante danese si è infortunato e i tempi di recupero gli impediranno di esserci per la sfida con gli azzurri, come ha comunicato il club emiliano sul proprio sito ufficiale. Andreas Skov Olsen, subentrato al 66′ di Islanda-Danimarca 0-3 di ieri, ha riportato nel corso di uno scontro di gioco una frattura non complicata della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane. L'articolo Bologna, frattura della vertebra per Skov Olsen: ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020)è in programma il prossimo 8 novembre, ma per quell’occasione Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di Andreas. L’attaccante danese si è infortunato e i tempi di recupero gli impediranno di esserci per la sfida con gli azzurri, come ha comunicato il club emiliano sul proprio sito ufficiale. Andreas, subentrato al 66′ di Islanda-Danimarca 0-3 di ieri, ha riportato nel corso di uno scontro di gioco unanon complicatasecondalombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane. L'articoloper: ...

