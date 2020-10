Bollini: “Non siamo impreparati. C’è sinergia con Nicolato” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con una nota ufficiale sul proprio sito, la FIGC ha ufficializzato come sarà l’Under 20 di Bollini ad affrontare domani sera l’Italia nella sfida valida per le qualificazioni europee under 21. Di seguito il comunicato con le dichiarazioni di Nicolato e Bollini. Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Con una nota ufficiale sul proprio sito, la FIGC ha ufficializzato come sarà l’Under 20 diad affrontare domani sera l’Italia nella sfida valida per le qualificazioni europee under 21. Di seguito il comunicato con le dichiarazioni di Nicolato e. Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del ...

CromofobiaM : @santinilore79 Hanno anche eliminato i bollini dai seggiolini per non sedersi. L'unica cosa che ho notato è che ogn… - baldwvin : Però raga che palle io mi stavo trovando bene in piscina solo che li non ho ferie e i bollini della pensione e lo s… - GreenVanilLaura : @AndreC198 Non la fai la raccolta dei bollini all'Esselunga? - heiswicked : RT @Fra_Illy: Stampi dei bollini rossi abbastanza grandi da essere visti a m di distanza 'fermati qui se vedi una persona davanti' ma loro… - Fra_Illy : Stampi dei bollini rossi abbastanza grandi da essere visti a m di distanza 'fermati qui se vedi una persona davant… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollini “Non Lo yoga è morto da un pezzo. Ecco come funziona un mondo pieno di finti santoni, di ignoranza suprema, ma dove girano tanti soldi… Pangea.news