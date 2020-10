Bollettino Coronavirus in Trentino: 681 positivi totali e un deceduto nella Rsa. Fugatti: 'Siamo al quart'ultimo posto in Italia' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 681 i casi positivi al Coronavirus accertati in tutta la provincia di Trento al 12 ottobre 2020. Il dato, come sempre divulgato dai report giornalieri dell'Apss, Azienda provinciale per i servizi ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 681 i casialaccertati in tutta la provincia di Trento al 12 ottobre 2020. Il dato, come sempre divulgato dai report giornalieri dell'Apss, Azienda provinciale per i servizi ...

