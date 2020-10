Bollettino Coronavirus del 12 Ottobre 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 12 Ottobre è +1,30% (ieri +1,56%) con 359.569 contagiati totali, 240.600 dimissioni/guarigioni (+891) e 36.205 deceduti (+39); 82.764 infezioni in corso (+3.689). Elaborati 85.442 tamponi (ieri 104.658); 4.619 positivi; rapporto positivi/tamponi 5,40% (ieri 5,21%). Ricoverati con sintomi 4.821 (+302); terapie intensive +32 (452). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 696; Campania 662; Toscana 466; Piemonte 454; Lazio 395; Emilia Romagna 337; Veneto 328; Sicilia 298; Liguria 186; Puglia 157; Umbria 148; Sardegna 129; Abruzzo 117. In Lombardia curva +0,61% (ieri +0,92%) con 13.934 tamponi (ieri 15.590 ) e 696 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,99% (ieri 6,61%); 113.934 contagiati totali; ricoverati +30 (463); terapie intensive +2 (50); 3 decessi (16.988). I dati di oggi, con il solito calo dei test, sono poco ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 12è +1,30% (ieri +1,56%) con 359.569 contagiati totali, 240.600 dimissioni/guarigioni (+891) e 36.205 deceduti (+39); 82.764 infezioni in corso (+3.689). Elaborati 85.442 tamponi (ieri 104.658); 4.619 positivi; rapporto positivi/tamponi 5,40% (ieri 5,21%). Ricoverati con sintomi 4.821 (+302); terapie intensive +32 (452). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 696; Campania 662; Toscana 466; Piemonte 454; Lazio 395; Emilia Romagna 337; Veneto 328; Sicilia 298; Liguria 186; Puglia 157; Umbria 148; Sardegna 129; Abruzzo 117. In Lombardia curva +0,61% (ieri +0,92%) con 13.934 tamponi (ieri 15.590 ) e 696 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,99% (ieri 6,61%); 113.934 contagiati totali; ricoverati +30 (463); terapie intensive +2 (50); 3 decessi (16.988). I dati di oggi, con il solito calo dei test, sono poco ...

