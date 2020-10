Bolla Serie A? Giocatori sempre contrari (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si studiano soluzioni per portare a termine il campionato di Serie A con i Giocatori contrari alla ‘Bolla’ I diversi casi di Coronavirus che hanno colpito la Serie A in questa primissima parte di stagione rischia di far saltare l’intero sistema. Ecco, dunque, che si torna a parlare di ‘Bolla’ per il massimo campionato di calcio, l’unico modo per poterlo portare regolarmente a termine. Ad essere contrari a questa soluzione sono però i Giocatori che già a maggio avevano declinato l’idea. “Una “Bolla” per evitare il collasso. Il campionato di Serie A è appeso al filo dei contagi, lo sanno la Federcalcio e la Lega calcio, lo sanno ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si studiano soluzioni per portare a termine il campionato diA con ialla ‘’ I diversi casi di Coronavirus che hanno colpito laA in questa primissima parte di stagione rischia di far saltare l’intero sistema. Ecco, dunque, che si torna a parlare di ‘’ per il massimo campionato di calcio, l’unico modo per poterlo portare regolarmente a termine. Ad esserea questa soluzione sono però iche già a maggio avevano declinato l’idea. “Una “” per evitare il collasso. Il campionato diA è appeso al filo dei contagi, lo sanno la Federcalcio e la Lega calcio, lo sanno ...

La Serie A sta pensando a nuove soluzioni per arginare i numerosi ... L'idea dei vertici del calcio italiano è quella di attuare una bolla, una sorta di mini lockdown per le squadre che resterebbero ...

NBA Finals 2020 : i Lakers sono campioni della stagione più pazza di sempre

E alla fine della stagione più lunga e più pazza della storia i Los Angeles Lakers sono coronati campioni NBA in una domenica di quasi metà ottobre. Gara 6 non è mai esistita e non c’è tanto da ...

La Serie A sta pensando a nuove soluzioni per arginare i numerosi ... L'idea dei vertici del calcio italiano è quella di attuare una bolla, una sorta di mini lockdown per le squadre che resterebbero ...