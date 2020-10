Bloodborne a 60 fps su PS4 Pro è la perfezione cortesia di una patch non ufficiale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche se Bloodborne non supporta i framerate sopra i 30 fps, la community dedita al modding ha trovato una soluzione. Lance McDonald è un famoso modder che ha spolpato il titolo di FromSoftware alla ricerca di boss mai inseriti nel gioco finale e questa volta è tornato con un aggiornamento dedicato ad una patch che porta il gioco a 60 fps su PlayStation 4 Pro.Come rivelato in precedenza, McDonald ha lavorato a un modo per sbloccare il framerate del gioco su PS4 Pro. Una volta sbloccato, l'idea era di utilizzare la modalità boost per forzare i framerate sopra i 30 fps, il che significava anche abbassare la risoluzione di base del gioco in modo che potesse mantenere un blocco di 60 fps. Sfortunatamente, poiché Bloodborne non è stato progettato pensando ai 60 fps, sbloccare il framerate non si limita a ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche senon supporta i framerate sopra i 30 fps, la community dedita al modding ha trovato una soluzione. Lance McDonald è un famoso modder che ha spolpato il titolo di FromSoftware alla ricerca di boss mai inseriti nel gioco finale e questa volta è tornato con un aggiornamento dedicato ad unache porta il gioco a 60 fps su PlayStation 4 Pro.Come rivelato in precedenza, McDonald ha lavorato a un modo per sbloccare il framerate del gioco su PS4 Pro. Una volta sbloccato, l'idea era di utilizzare la modalità boost per forzare i framerate sopra i 30 fps, il che significava anche abbassare la risoluzione di base del gioco in modo che potesse mantenere un blocco di 60 fps. Sfortunatamente, poichénon è stato progettato pensando ai 60 fps, sbloccare il framerate non si limita a ...

