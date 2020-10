Black Monday | la black comedy sui vizi di Wall Street

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Si può raccontare uno dei crolli finanziari più importanti del ventesimo secolo in maniera totalmente innovativa?è la risposta più semplice a questa domanda. Una, in grado non solo di ironizzare su tutti ie le cattive abitudini del mondo della finanza, ma anche di raccontare, finalmente, qualcosa di nuovo. La serie, prodotta da Seth Rogen, Evan Goldberg e Don Cheadle è politicamente scorretta,cattiva, sopra le righe, non adatta a tutti ma con un’anima fortemente riconoscibile. Poster promozionale della serie: tramasegue le vicende di Maurice Monroe ...