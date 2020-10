Bimbo ha un malore ma l’auto si guasta: polizia lo salva (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il bambino era in vacanza con la famiglia in Sicilia, dopo essersi sentito male l’auto sulla quale viaggiava si è guastata, poi è arrivata la polizia. Auto polizia (Web)La vicenda arriva dalla Sicilia, dove la famiglia del piccolo, residente a Foligno, si trovava in vacanza. Il bambino ad un tratto si è sentito male, avvertendo forti dolori. Il padre e la madre quindi, in auto si dirigono verso il più vicino ospedale pediatrico per dare per consentire che si presti soccorso al proprio figlio, ma dopo poco dall’inizio del tragitto, l’auto si guasta e non va più. Il genitori del piccolo sono sconfortati ed intanto i dolori del proprio figlio si fanno sempre più forti. Ormai stremati dai dubbi e dall’impossibilità di raggiungere in ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il bambino era in vacanza con la famiglia in Sicilia, dopo essersi sentito male l’auto sulla quale viaggiava si èta, poi è arrivata la. Auto(Web)La vicenda arriva dalla Sicilia, dove la famiglia del piccolo, residente a Foligno, si trovava in vacanza. Il bambino ad un tratto si è sentito male, avvertendo forti dolori. Il padre e la madre quindi, in auto si dirigono verso il più vicino ospedale pediatrico per dare per consentire che si presti soccorso al proprio figlio, ma dopo poco dall’inizio del tragitto, l’auto sie non va più. Il genitori del piccolo sono sconfortati ed intanto i dolori del proprio figlio si fanno sempre più forti. Ormai stremati dai dubbi e dall’impossibilità di raggiungere in ...

