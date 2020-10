Bike Vintage Alpe Adria a Sacile (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un’ottantina tra appassionati di bici d’epoca e amanti del mondo Vintage hanno preso parte sabato pomeriggio a Sacile, alla Bike Vintage Alpe Adria, la celebre pedalata Vintage non competitiva che da anni anima i centri storici delle principali località del Friuli Venezia-Giulia.La manifestazione organizzata dalle “mitiche” Zie dell’Asd Esclamative in collaborazione col Comune di Sacile ed il prezioso supporto di PromoTurismoFVG, BancaTer e ConfartigianatoPN ha riscosso un grande successo di partecipanti con la presenza di numerosi ciclisti provenienti da ogni angolo della Regione ma anche dal ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un’ottantina tra appassionati di bici d’epoca e amanti del mondohanno preso parte sabato pomeriggio a, alla, la celebre pedalatanon competitiva che da anni anima i centri storici delle principali località del Friuli Venezia-Giulia.La manifestazione organizzata dalle “mitiche” Zie dell’Asd Esclamative in collaborazione col Comune died il prezioso supporto di PromoTurismoFVG, BancaTer e ConfartigianatoPN ha riscosso un grande successo di partecipanti con la presenza di numerosi ciclisti provenienti da ogni angolo della Regione ma anche dal ...

Dopo essersi dati da fare a trovare le due ruote d'epoca e abiti intonati, i ciclisti nostalgici si mettono alla scoperta del territorio ...

