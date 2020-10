Beautiful anticipazioni | Brooke vuole che Thomas paghi | Steffy distrutta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata didi domani 13 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Da quando Liam e Hope hanno scoperto che la loro bambina è ancora viva, le cose sono cambiate per tutti. Loro sono ovviamente felicissimi perchè hanno Beth, perchè possono vivere quella vita che credevano non avrebbero mai avuto. Ma questa notizia ha cambiato la vita anche di altre persone, come ad esempio quella di. La ragazza aveva adottato la piccola Phoebe pensando di darle tutto l’amore che la sua vera mamma non le avrebbe dato. Ma non sapeva che quella bambina era in realtà la figlia di Hope e Liam. E cambierà ovviamente anche la vita di Flo che ha commesso un reato e che adesso ...