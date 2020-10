Battipaglia | quattro scuole chiuse per sanificazioni | ecco quali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono tre ledove sono sospese oggi e domani le attività didattiche, e non: si tratta del plesso scolastico G. Marconi di Via Serroni, dove nella giornata di ieri è stata riscontrata la positività al covid-19 a carico di un alunno che frequenta la scuola secondaria di primo grado e che ha spinto il comune diad adottare, sempre quale misura precauzionale, anche per questo ultimo plesso scolastico il medesimo provvedimento già adottato oggi per le altre treubicate rispettivamente in Via Ravenna, Via Etruria e Via Cilento. I tre edifici saranno interessati da attività di sanificazione a cura dei competenti uffici comunali. Per motivi precauzionali sono sospese le attività ...