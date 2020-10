Barista abbassa mascherina per fumare fuori dal locale: multa da 400 euro (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Pavia la testimonianza di una Barista che dice di aver abbassato la mascherina per fumare fuori dal locale, ricevendo in cambio una multa da 400 euro. “La multa equivale quasi alla metà dello stipendio della ragazza. È grottesco”, spiega la titolare della giovane, che annuncia: “Faremo ricorso”. A testimoniare quanto avvenuto è direttamente la Barista … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Pavia la testimonianza di unache dice di averto laperdal, ricevendo in cambio unada 400. “Laequivale quasi alla metà dello stipendio della ragazza. È grottesco”, spiega la titolare della giovane, che annuncia: “Faremo ricorso”. A testimoniare quanto avvenuto è direttamente la… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Pavia, barista in pausa fuma sigaretta e abbassa la mascherina: multa da 400 euro - fattoquotidiano : Coronavirus, barista abbassa la mascherina per fumare fuori dal locale: multa di 400 euro - senborgonzoni : ?? Coronavirus, a Modena la prima multa da 400 euro: una 80enne si abbassa la mascherina per bere il caffè (con lei… - Pietro_Otto : RT @claudio_2022: La barista in pausa abbassa la mascherina per fumare. Le fanno una multa da 400 euro. Ma che cazzo le nostre ffoo implaca… - egopor : RT @Acidelius: Quanto costano 8 copertoni squarciati? -