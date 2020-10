Barcellona, trattativa con ter Stegen per il rinnovo: la richiesta del portiere (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Barcellona ha avviato la trattativa per il rinnovo di contratto di ter Stegen: il portiere tedesco chiede 18 milioni di euro a stagione Il Barcellona ha avviato la trattativa per il rinnovo di contratto di Marc-Andre ter Stegen, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo quanto riportato da Marca, il portiere tedesco chiede 18 milioni di euro netti a stagione. Le parti sono a lavoro per trovare la formula di pagamento dell’ingaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilha avviato laper ildi contratto di ter: iltedesco chiede 18 milioni di euro a stagione Ilha avviato laper ildi contratto di Marc-Andre ter, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo quanto riportato da Marca, iltedesco chiede 18 milioni di euro netti a stagione. Le parti sono a lavoro per trovare la formula di pagamento dell’ingaggio. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : 'Dembélé e Juve, trattativa per la prossima stagione': Come riporta Catalunya Radio, il calciatore del Barcellona e… - DenisDecorte : I retroscena della trattativa lampo tra Barcellona e Paris Saint Germain per la cessione di Rafinha via… - sportli26181512 : Inter e Lautaro Martinez, prove di rinnovo: Dopo il 'naufragio' Barcellona, e tre gol in tre gare, l'argentino vuol… - karda70 : RT @radiobarcaita: @giusizaffiro È saltata la trattativa tra #Barcellona e #ManchesterCity per #EricGarcia. Inglesi fermi sulla propria val… - giusizaffiro : RT @radiobarcaita: @giusizaffiro È saltata la trattativa tra #Barcellona e #ManchesterCity per #EricGarcia. Inglesi fermi sulla propria val… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona trattativa Barcellona, trattativa con ter Stegen per il rinnovo: la richiesta del portiere Calcio News 24 Barcellona, trattativa con ter Stegen per il rinnovo: la richiesta del portiere

Il Barcellona ha avviato la trattativa per il rinnovo di contratto di ter Stegen: il portiere tedesco chiede 18 milioni di euro a stagione Il Barcellona ha avviato la trattativa per il rinnovo di ...

Lautaro-Inter, rinnovo in salita. L'attaccante nerazzurro infastidito da un aspetto

Il club nerazzurro è riuscito a trattenere il calciatore argentino e vorrebbe blindarlo con il rinnovo. Ma la faccenda è tutt'altro che in discesa.

Il Barcellona ha avviato la trattativa per il rinnovo di contratto di ter Stegen: il portiere tedesco chiede 18 milioni di euro a stagione Il Barcellona ha avviato la trattativa per il rinnovo di ...Il club nerazzurro è riuscito a trattenere il calciatore argentino e vorrebbe blindarlo con il rinnovo. Ma la faccenda è tutt'altro che in discesa.