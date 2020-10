Banconote | schermi di telefonini o acciaio | Covid-19 infettivo sulle superfici fino a 28 giorni

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il virus responsabile del-19 può restarecome le, glideie l'inossidabile per 28. Lo rivela uno studio dell'Agenzia nazionale australiana per la scienza. L'esperimento è stato condotto al buio, perché è stato già dimostrato che i raggi Uv possono uccidere il virus. Secondo gli scienziati, nonostante il primo veicolo di trasmissione del virus siano le particelle aeree, esistono prove che la pandemia si possa diffondere dopo che qualcuno abbia toccato unae infetta. Secondo altri studi la sopravvivenza del coronavirus era stata testata per due o tresu vetro e ...