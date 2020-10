Baby influencer, in Francia sono equiparati al lavoro minorile (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una riflessione che era dovuta e che arriva direttamente dalla Francia che, in questo modo, si colloca al primo posto tra i Paesi del mondo che stanno cercando di mettere in piedi una legislazione senza lacune che possa disciplinare il ruolo degli influencer in rete. In modo particolare, il Paese transalpino, in virtù di una sentenza del tribunale e al termine di un lungo lavoro iniziato nel 2019, ha approvato – con una deliberazione all’unanimità del parlamento – una legge che possa equiparare il lavoro svolto dai Baby influencer alla disciplina sul lavoro minorile. LEGGI ANCHE > Trovati un lavoro vero! – la spiegazione del mestiere di influencer del Signor Distruggere Cosa dice ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una riflessione che era dovuta e che arriva direttamente dallache, in questo modo, si colloca al primo posto tra i Paesi del mondo che stanno cercando di mettere in piedi una legislazione senza lacune che possa disciplinare il ruolo degliin rete. In modo particolare, il Paese transalpino, in virtù di una sentenza del tribunale e al termine di un lungoiniziato nel 2019, ha approvato – con una deliberazione all’unanimità del parlamento – una legge che possa equiparare ilsvolto daialla disciplina sul. LEGGI ANCHE > Trovati unvero! – la spiegazione del mestiere didel Signor Distruggere Cosa dice ...

Tutti i guadagni realizzati dai minori saranno salvaguardati in un conto bancario a cui potranno accedere solo i diretti interessati quando avranno compiuto 16 anni ...

La Francia pioniere a livello europeo: dovranno essere trattati come i piccoli attori e tutelati dallo sfruttamento dei parenti ...

