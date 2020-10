Azienda policlinico di Bari: festa in corsia senza mascherine, sospensione per una ventina fra medici e infermieri Provvedimento cautelativo. Un positivo al test corona virus (Di lunedì 12 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: È risultato positivo al coronavirus uno dei 20 medici e infermieri che nei giorni scorsi hanno partecipato a una festa all’interno dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. A comunicarlo è il policlinico barese: «A seguito di indagine epidemiologica avviata dopo la festa privata organizzata nel reparto» del nosocomio «sono stati effettuati tutti i tamponi sugli operatori sanitari coinvolti-si legge in una nota inoltrata dall’Azienda ospedaliero-universitaria-. Tra i 20 individuati dalla control room sulla base del tracciamento dei contatti stretti sono risultati negativi in 19. Solo uno il positivo. Prosegue da ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: È risultatoaluno dei 20che nei giorni scorsi hanno partecipato a unaall’interno dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di. A comunicarlo è ilbarese: «A seguito di indagine epidemiologica avviata dopo laprivata organizzata nel reparto» del nosocomio «sono stati effettuati tutti i tamponi sugli operatori sanitari coinvolti-si legge in una nota inoltrata dall’ospedaliero-universitaria-. Tra i 20 individuati dalla control room sulla base del tracciamento dei contatti stretti sono risultati negativi in 19. Solo uno il. Prosegue da ...

