Avete mai visto la mamma di Stefania Orlando? Che dolcezza mano nella mano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stefania Orlando si sta confermando tra le grandi protagoniste dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Non solo il suo fisico pazzesco all’età, non più giovanissima, di 53 anni, anche il suo temperamento e l’amicizia con Matilde Brandi la stanno portando in alto nelle preferenze dei telespettatori. La presentatrice romana, dopo il successo ottenuto con “I fatti vostri” e “Unomattina in famiglia”, ha provato in passato anche la carriera musicale, ma è in tv che si sente evidentemente più a suo agio. Sposata in seconde nozze con Simone Gianlorenzi, Stefania ha più volte fatto parlare di sé in questa edizione del GF Vip, fino a diventarne uno dei pilastri. Come ad esempio, quando ha dichiarato di non aver mai voluto avere figli: “Non ho mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)si sta confermando tra le grandi protagoniste dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Non solo il suo fisico pazzesco all’età, non più giovanissima, di 53 anni, anche il suo temperamento e l’amicizia con Matilde Brandi la stanno portando in alto nelle preferenze dei telespettatori. La presentatrice romana, dopo il successo ottenuto con “I fatti vostri” e “Unomattina in famiglia”, ha provato in passato anche la carriera musicale, ma è in tv che si sente evidentemente più a suo agio. Sposata in seconde nozze con Simone Gianlorenzi,ha più volte fatto parlare di sé in questa edizione del GF Vip, fino a diventarne uno dei pilastri. Come ad esempio, quando ha dichiarato di non aver mai voluto avere figli: “Non ho mai ...

trash_italiano : 'VOI DUE NON AVETE MAI FATTO SESSO?' AH COSI PROPRIO. #GFVIP - rubio_chef : Avete mai aspettato 3 anni per ottenere che vi restituissero la vita? Vi hanno mai rinchiusi 90 giorni senza aver c… - borghi_claudio : @MicheLoi1 Mai mettermi in bocca cose mai dette. Volevate buttarli giù? Potevate farli perdere alle regionali. Purt… - romvantic : RT @Furoxxxia: Tommaso l'ha sempre detto ma voi non lo avete mai creduto #GFVIP #iconizeisoverparty - Giusepp86601476 : @CarloCalenda Con questa storia che avete detto, mai col M5S e quindi siete coerenti; mentre sono gli altri ad aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto la genesi di uno spettacolo teatrale? A Pesaro, si può Primo Comunicazione Italiani d’America: quella volta che Alex Gramigni diventò “The Professor”

Non aveva mai guidato quei bestioni a quattro tempi, ma saltò sull’aereo ritrovandosi in mezzo agli specialisti dell’Ama Superbike. A Road America, sotto il diluvio, lì fece tutti secchi, partendo ...

Alan Moore: siamo degli adulti squallidi, intrappolati nei ricordi, che consumano roba grottesca pensata per i ragazzini?

Doveva essere un medium per gente che non aveva molti soldi a disposizione ... descrivendoli come ciò che non sono e non saranno mai. Moore di suo non guarda film di supereroi, a quanto pare ...

Non aveva mai guidato quei bestioni a quattro tempi, ma saltò sull’aereo ritrovandosi in mezzo agli specialisti dell’Ama Superbike. A Road America, sotto il diluvio, lì fece tutti secchi, partendo ...Doveva essere un medium per gente che non aveva molti soldi a disposizione ... descrivendoli come ciò che non sono e non saranno mai. Moore di suo non guarda film di supereroi, a quanto pare ...