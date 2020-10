Aumento pensione di invalidità: spetta se si percepisce reversibilità? (Di lunedì 12 ottobre 2020) L‘Aumento della pensione di invalidità, deciso dalla Consulta con una sentenza di giugno e ratificato dal Decreto Agosto, prevede l’incremento al milione della pensione di invalidità degli invalidi civili totali. Tale incremento spetta solo in misura intera in presenza della sola pensione di invalidità e fino a reddito personale massimo di 8469 euro annui. Per gli invalidi totali coniugati l’Aumento spetta in presenza di redditi personali fino a 8469 euro e redditi coniugali non superiori a 14.447,42 euro l’anno Aumento pensione invalidità e pensione di reversibilità A scrivere è un lettore di Pensioniefisco.it che chiede in relazione ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 12 ottobre 2020) L‘delladi invalidità, deciso dalla Consulta con una sentenza di giugno e ratificato dal Decreto Agosto, prevede l’incremento al milione delladi invalidità degli invalidi civili totali. Tale incrementosolo in misura intera in presenza della soladi invalidità e fino a reddito personale massimo di 8469 euro annui. Per gli invalidi totali coniugati l’in presenza di redditi personali fino a 8469 euro e redditi coniugali non superiori a 14.447,42 euro l’annoinvalidità edi reversibilità A scrivere è un lettore di Pensioniefisco.it che chiede in relazione ...

