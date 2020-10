Attenzione | su Sky sta per arrivare una nuova droga sotto forma di serie tv

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Prima di fare qualunque altra cosa, andate a disdire l’abbonamento a Sky. Subito. È urgente. Spero stiate leggendo dal telefono, così poteteall’ufficio postale senza smettere, altrimenti piantate pure l’articolo e correte a inviare la raccomandata. Lo dico per il vostro bene. Fatto? Ora che ho provveduto a dirvi di scegliere la vita, posso parlarvi dellain circolazione, che Sky vi spaccerà a dicembre. Avete presente il terrorismo psicologico che ci facevano da piccini, dicendoci che fuori da scuola ci avrebbero regalato la(più che terrorismo, una promessa non mantenuta)? Ecco, a Sky sono criminali in quel modo lì. Quel che dovete sapere di The Undoing è: sono sei puntate in tutto, a chi poteva aver voglia di scriverne ...