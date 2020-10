Atalanta, fiocco azzurro in casa Toloi: nato il secondogenito Leonardo (Di lunedì 12 ottobre 2020) La quiete dopo la tempesta. fiocco azzurro in casa Rafael Toloi. Il difensore dell'Atalanta è diventato papà per la seconda volta. Lui e sua moglie Flavia festeggiano l'arrivo di Leonardo. Sui social, anche i complimenti della Dea sempre molto vicina ai suoi tesserati.Toloi padre per la seconda voltaUna bella notizia per il difensore brasiliano che, solamente poche settimane fa aveva dovuto fare i conti col coronavirus e che adesso festeggia non solo l'essere guarito, ma anche il compleanno (ha compiuto 30 anni il 10 ottobre) e l'arrivo del secondogenito.Per Toloi si tratta di un momento ancora più speciale dato che solamente un anno fa aveva annunciato come lui e sua moglie fossero andati incontro alla perdita di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) La quiete dopo la tempesta.inRafael. Il difensore dell'è diventato papà per la seconda volta. Lui e sua moglie Flavia festeggiano l'arrivo di. Sui social, anche i complimenti della Dea sempre molto vicina ai suoi tesserati.padre per la seconda voltaUna bella notizia per il difensore brasiliano che, solamente poche settimane fa aveva dovuto fare i conti col coronavirus e che adesso festeggia non solo l'essere guarito, ma anche il compleanno (ha compiuto 30 anni il 10 ottobre) e l'arrivo del.Persi tratta di un momento ancora più speciale dato che solamente un anno fa aveva annunciato come lui e sua moglie fossero andati incontro alla perdita di ...

È nato nella mattinata di lunedì 12 ottobre Leonardo, figlio secondogenito di Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, e della moglie Flavia. La coppia ha già una figlia, Maria Rafaella, di sei anni. È ...

