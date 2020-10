Ascolti tv domenica 11 ottobre: Polonia-Italia, Che tempo che fa, LIVE – Non è la D’Urso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ascolti tv domenica 11 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 11 ottobre 2020? Su Rai 1 è stata trasmessa la partita della Nations League Polonia-Italia. Su Canale 5 il programma di Barbara D’Urso: LIVE – Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv NCIS. Su Italia 1 il film Viaggio nell’isola misteriosa. Su Rai 3 invece il talk di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Su Rete 4 Le due vie del destino. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 11 ottobre 2020? Di seguito tutti i ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020)tv112020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,112020? Su Rai 1 è stata trasmessa la partita della Nations League. Su Canale 5 il programma di Barbara D’Urso:– Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv NCIS. Su1 il film Viaggio nell’isola misteriosa. Su Rai 3 invece il talk di Fabio Fazio, Cheche fa. Su Rete 4 Le due vie del destino. Ma chi ha totalizzato i maggioritv112020? Di seguito tutti i ...

a13551a : RT @bombischi: la domenica è un giorno in cui o sei felice,o ti ascolti la canzoni di arianna @iosonoariete - veronicagoldin4 : RT @bombischi: la domenica è un giorno in cui o sei felice,o ti ascolti la canzoni di arianna @iosonoariete - matildet17 : RT @bombischi: la domenica è un giorno in cui o sei felice,o ti ascolti la canzoni di arianna @iosonoariete - margheee______ : RT @bombischi: la domenica è un giorno in cui o sei felice,o ti ascolti la canzoni di arianna @iosonoariete - granmartello : RT @granmartello: C'è un Archivio con tutti i musicisti di cui abbiamo parlato con Mr #PianPiano e cresce domenica dopo domenica. Troverai… -