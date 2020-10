Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 11 ottobre 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 11 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Uefa Nations League Polonia-Italia ha ottenuto 6814 spettatori (share 26.19%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2432 spettatori (15.87%). Su Italia1 il film Viaggio nell’Isola Misteriosa ha ottenuto 1532 spettatori (6.52%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1392 spettatori (5.22%), mentre quello di NCIS New Orleans 1154 (4.62%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2648 spettatori (10.30%) nel programma vero e proprio e 1580 (9.40%) nel Tavolo finale; su Rete4 ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 ottobre 2020)dei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Uefa Nations League Polonia-Italia ha ottenuto 6814 spettatori (share 26.19%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2432 spettatori (15.87%). Su Italia1 il film Viaggio nell’Isola Misteriosa ha ottenuto 1532 spettatori (6.52%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1392 spettatori (5.22%), mentre quello di NCIS New Orleans 1154 (4.62%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2648 spettatori (10.30%) nel programma vero e proprio e 1580 (9.40%) nel Tavolo finale; su Rete4 ...

sumaistu47 : Sono tutti dati pompati dal 1994. Non fanno nemmeno un terzo di quegli ascolti. Provato e riprovato negli anni. - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 11 ottobre 2020: , dati Auditel e share - cigarafterten : Finalmente si è conclusa la stagiome ???? NBA. Una stagione carica di tensione. Non è piaciuta a me, non è piaciuta… - lestirpatore : A me cosa me ne frega di dati che sicuramente commentate in modo fazioso come gli ascolti?Non ho un blog. Comunque… - infoitcultura : Ascolti tv 10 ottobre: i due leader del sabato sera continuano a crescere - dati auditel di ieri -