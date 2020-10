Ascolti tv, dati auditel dell’11 ottobre vince Polonia – Italia (Di lunedì 12 ottobre 2020) La sfida in trasferta della nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini contro la Polonia e finita zero a zero non lascia scampo alla concorrenza e fa il pieno di Ascolti domenica 11 ottobre. Ascolti tv, prime time La partita Uefa Nations League Polonia-Italia trasmessa da Rai1 si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata con 6.814.000 telespettatori e il 26,2% di share. Testa a testa per il secondo posto tra Canale 5, con Live – Non è la D’Urso, visto da 2.432.000 telespettatori pari al 15,9% di share, e Che Tempo Che Fa di Rai3, che con 2.648.000 telespettatori e il 10,3% di share segna anche un balzo in avanti rispetto alla scorsa settimana (2.377.000 e il 9,8%). Su Italia 1 Viaggio ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 12 ottobre 2020) La sfida in trasferta della nazionalena guidata da Roberto Mancini contro lae finita zero a zero non lascia scampo alla concorrenza e fa il pieno didomenica 11tv, prime time La partita Uefa Nations Leaguetrasmessa da Rai1 si è aggiudicata glidella prima serata con 6.814.000 telespettatori e il 26,2% di share. Testa a testa per il secondo posto tra Canale 5, con Live – Non è la D’Urso, visto da 2.432.000 telespettatori pari al 15,9% di share, e Che Tempo Che Fa di Rai3, che con 2.648.000 telespettatori e il 10,3% di share segna anche un balzo in avanti rispetto alla scorsa settimana (2.377.000 e il 9,8%). Su1 Viaggio ...

