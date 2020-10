Arsenal, Ozil fuori rosa: per lui un bonus da 8 milioni. Il motivo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un ‘bonus fedeltà' per Mesut Ozil.Calciomercato Arsenal, Ozil: “Ho scelto il mio futuro, il club deve accettarlo”8,8 milioni di euro: questa la cifra a cui ammonta il benefit che avrebbe versato l’Arsenal per assicurarsi la permanenza del centrocampista per tutta la durata del contratto. Questo perché il centrocampista, assente dai campi da gioco da marzo di quest’anno, è stato escluso dalla lista Europa League e probabilmente non ci sarà nemmeno per la Premier League."La mia posizione è chiara - ha detto Ozil - Starò qui fino all'ultimo giorno dell'accordo e darò tutto quello che ho per questo club. Situazioni come queste non mi spezzeranno mai, mi rendono solo più forte. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un ‘fedeltà' per Mesut.Calciomercato: “Ho scelto il mio futuro, il club deve accettarlo”8,8di euro: questa la cifra a cui ammonta il benefit che avrebbe versato l’per assicurarsi la permanenza del centrocampista per tutta la durata del contratto. Questo perché il centrocampista, assente dai campi da gioco da marzo di quest’anno, è stato escluso dalla lista Europa League e probabilmente non ci sarà nemmeno per la Premier League."La mia posizione è chiara - ha detto- Starò qui fino all'ultimo giorno dell'accordo e darò tutto quello che ho per questo club. Situazioni come queste non mi spezzeranno mai, mi rendono solo più forte. ...

SkySport : Arsenal, la mascotte Gunnersaurus non sarà licenziata: Ozil pagherà lo stipendio - DiMarzio : 'Save Gunnersaurus': #Ozil paga lo stipendio alla mascotte dell'#Arsenal - Mediagol : Arsenal, Ozil fuori rosa: per lui un bonus da 8 milioni. Il motivo - calciomercatoit : ?? #Milan, retroscena su #Ozil: dietro alla sua permanenza all'#Arsenal ci sarebbe un bonus 'fedeltà' ?? #CMITmercato - sportface2016 : #Arsenal | L'indiscrezione: #Ozil 'no' alla cessione per incassare il bonus fedeltà -