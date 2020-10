Arriva la sorellina. La reazione di Leone e mamma Ferragni esplode così (Di lunedì 12 ottobre 2020) È una sorellina. Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficializzato il sesso del secondogenito: è una bambina. Anche questa volta hanno scelto un modo originale per confermare la notizia anticipata dal settimanale "Oggi". The Ferragnez hanno postato su Instagram un breve e dolcissimo video in cui il rapper chiede a Leone: "Sei contento che avrai una sorellina?" e il piccolo: "Sì". Urla di gioia da parte della Ferragni. Dunque, fiocco rosa per la coppia d'oro italiana. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) È una. Chiarae Fedez hanno ufficializzato il sesso del secondogenito: è una bambina. Anche questa volta hanno scelto un modo originale per confermare la notizia anticipata dal settimanale "Oggi". The Ferragnez hanno postato su Instagram un breve e dolcissimo video in cui il rapper chiede a: "Sei contento che avrai una?" e il piccolo: "Sì". Urla di gioia da parte della. Dunque, fiocco rosa per la coppia d'oro italiana. Visualizza questo post su Instagram ...

“ Sei contento che avrai una sorellina? ” domanda Fedez al piccolo Leone che con un sorriso smagliante risponde: “Sììììì”. Finalmente i Ferragnez svelano il sesso del secondogenito e, come aveva annun ...

