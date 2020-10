Arriva la circolare del Ministero sul coronavirus, la quarantena scende a 10 giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nuova circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell isolamento e della quarantena, in considerazione dell evoluzione della ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nuovadeldella Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell isolamento e della, in considerazione dell evoluzione della ...

Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Arriva la circolare del Ministero sul coronavirus, la quarantena scende a 10 giorni - GazzettaDelSud : Arriva la circolare del Ministero sul coronavirus, la quarantena scende a 10 giorni - news24_napoli : UFFICIALE – Quarantena ridotta da 14 a 10 giorni! Arriva la circolare… - ForzAzzurri1926 : COVID-19, UFFICIALE ARRIVA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO, ECCO COSA CMABIA ADESSO. SERIE A IN PERICOLO? >>>>>>>… - Michele91726077 : @Enchanted_24 Spero che qualcuno faccia circolare una clip in cui lo dice .. andrebbe sputtanato in puntata .. ma f… -