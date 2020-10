Arresto-Cariello: tra innocentisti e colpevolisti emerge la… razzista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Arresto di Massimo Cariello, sindaco di Eboli appena rieletto con l’80% dei consensi: un post dell’utente facebook Dina Zanon accende un dibattito tra innocentisti e colpevolisti. “Faccio parte dell’80% dei suoi elettori – scrive la Zanon – e se ha raddoppiato i suoi consensi vuol dire che il suo operato e quello della sua squadra è stato eccellente. Leggevo i giornali ed i suoi capi di imputazione, ho sorriso perché ho capito che allora siamo tutti corruttori e corrotti. Abbiamo tutti aiutato risolto problemi dato e chiesto posti di lavoro ed un buon leader sblocca delibera crea aiuta inserisce. Un ottimo leader che ha l’affetto dell’80% dei cittadini ha smosso sicuramente mare e monti per le giuste cause. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) –di Massimo, sindaco di Eboli appena rieletto con l’80% dei consensi: un post dell’utente facebook Dina Zanon accende un dibattito tra. “Faccio parte dell’80% dei suoi elettori – scrive la Zanon – e se ha raddoppiato i suoi consensi vuol dire che il suo operato e quello della sua squadra è stato eccellente. Leggevo i giornali ed i suoi capi di imputazione, ho sorriso perché ho capito che allora siamo tutti corruttori e corrotti. Abbiamo tutti aiutato risolto problemi dato e chiesto posti di lavoro ed un buon leader sblocca delibera crea aiuta inserisce. Un ottimo leader che ha l’affetto dell’80% dei cittadini ha smosso sicuramente mare e monti per le giuste cause. ...

