Anticipazioni Quarta Repubblica | stasera in tv | orario | canale | temi e tutti gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 ottobre 2020)andrà in onda, lunedì 12 ottobre 2020, in prima serata su Rete 4. Ecco cosa vedremo nel corso della puntata di oggi condotta come sempre da Nicola Porro.lunedì 12 ottobre 2020 Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l’infettivologo Matteo Bassetti sarannoquesta sera di Nicola Porro per fare un punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Italia. Si parlerà dei nuovi divieti in arrivo, delle lunghe file per fare i tamponi, delle paura di un secondo lockdown. E ancora, focus sui vaccini antinfluenzali e sull’inchiesta sui tre nuovi covid hospital della Campania. Eccogli altriche verranno affrontati ...