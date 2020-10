Anticipazioni Beautiful Puntate 19-25 Ottobre 2020 | Thomas Ridotto in Fin di Vita!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 12 ottobre 2020)Tramada Lunedì 19 a Domenica 25: Brooke vedee Hope litigare e fa precipitare il giovanericeve una telefonata da parte di Hope che lo lascia senza alcuna speranza di perdono! Brooke, poi, vede i due parlare e, involontariamente, spinge il giovane giù per una ripida scogliera sotto lo sguardo attonito di Ridge! Nel frattempo, Wyatt chiude per sempre con Flo… Brooke, in apprensione per Douglas e per Hope, commetterà un gesto che potrebbe costarle molto caro! Le nuove, quelle riguardanti la trama dellein onda da lunedì 19 ...