Anniversario canonizzazione San Vincenzo Romano Eventi e celebrazioni

"Fate bene il bene": San Vincenzo Romano a due anni dalla canonizzazione. Celebrazioni ed eventi a Torre Del Greco. Il 14 ottobre 2018, in piazza San Pietro, in Vaticano, di fronte a una folla sterminata di fedeli giunti da ogni parte del mondo, papa Francesco dichiarava santo il parroco torrese, Vincenzo Romano, insieme a Paolo VI.

Ultime Notizie dalla rete : Anniversario canonizzazione Omaggio a San Vincenzo Romano a 2 anni dalla canonizzazione-... Tvcity “Fate bene il bene”: San Vincenzo Romano a due anni dalla canonizzazione

A due anni dalla canonizzazione, tre giorni di celebrazioni per San Vincenzo Romano a Torre del Greco

