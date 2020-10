Angela di Mondello: “Ho rubato, ma l’ho fatto per mio figlio morto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite a ‘Live non è la D’Urso’, Angela di Mondello ha confidato di aver rubato in un negozione, ma spiega il perché l’ha fatto. Nei mesi scorsi, con un fenomeno tutto italiano, Angela di Mondello è diventata un personaggio pubblico e televisivo. La donna era stata intervistata mentre si trovava in spiaggia e quando il … L'articolo Angela di Mondello: “Ho rubato, ma l’ho fatto per mio figlio morto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ospite a ‘Live non è la D’Urso’,diha confidato di averin un negozione, ma spiega il perché l’ha. Nei mesi scorsi, con un fenomeno tutto italiano,diè diventata un personaggio pubblico e televisivo. La donna era stata intervistata mentre si trovava in spiaggia e quando il … L'articolodi: “Ho, ma l’hoper miomorto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

